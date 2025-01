Graziani sicuro: "Il Napoli va al doppio. Se gioca con l'Inter oggi la asfalta!"

L'ex calciatore Francesco Graziani, su Tele A nel corso di Si Gonfia La Rete, ha parlato della lotta al vertice in Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "Se il Napoli perderà intensità fisica, perché succede in alcuni momenti un calo fisico, sarà solo in piccola percentuale. Però gli altri peggiorano con le coppe. ll Napoli in questo momento va al doppio di tutti. Se si gioca con l’Inter in questo momento secondo me la asfalta! Perché va al doppio il Napoli, pressa il doppio, l’Inter in questo momento corre con i tacchi".

