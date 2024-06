Guti chiama Kvara al Real: "Spero la maglia ti sia piaciuta. Ti aspettiamo a Madrid"

José Maria Gutiérrez Hernández, in arte Guti, è intervenuto ai microfoni di El Chiringuito TV e tra i tanti temi toccati ha parlato anche di Khvicha Kvaratskhelia. L'ex Real Madrid ha raccontato di aver inviato all'ala sinistra del Napoli la propria maglia, accompagnata da una lettera, rivelando anche di una promessa stretta con il fuoriclasse georgiano fresco di favolosa qualificazione agli ottavi di finale degli Europei con la propria Nazionale.

La dichiarazione. "Spero che la maglia ti sia piaciuta e che i tuoi sogni diventino realtà. Ti aspettiamo a Madrid. Sono un po' arrabbiato con Kvara perché ci siamo scritti su Instagram e mi ha promesso la sua maglietta, che ancora non ho ricevuto. Lo contatterò da qui, spero che me la invierà della nazionale georgiana, con la quale ora gioca ad Euro 2024. Voglio davvero avere la sua maglietta a casa. Ma non voglio la maglia che butterà fuori la Spagna"