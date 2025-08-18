Guti pronostica la Serie A 25/26: "Scudetto al Napoli, Lautaro capoccanoniere. L'MVP..."
"Napoli Campione d'Italia, miglior giocatore della stagione Nico Paz, capocannoniere Lautaro Martinez", sono questi i pronostici fatti a DAZN España da José Maria Gutiérrez noto come Guti, storica bandiera del Real Madrid e oggi opinionista, per la Serie A 2025/26. Dunque lo spagnolo vede favorita la squadra di Antonio Conte per la vittoria dello Scudetto e prevede Lautaro Martinez come possibile capocannoniere, mentre per il titolo di MVP elegge a sorpresa il diamante del Como Nico Paz.
Questi i pronostici degli altri talent di DAZN España:
Sami Khedira - Scudetto: Napoli; MVP: Kevin De Bruyne; Capocannoniere: Marcus Thuram
Juanfran - Scudetto: Inter; MVP: Lautaro Martinez; Capocannoniere: Moise Kean
Fernando Meira - Scudetto: Inter; MVP: Ademola Lookman; Capocannoniere: Lautaro Martinez
