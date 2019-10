Hamsik a Radio Marte: "E' sempre emozionante essere qui, peccato per il pareggio "

Dopo le grandissime polemiche per via delle decisioni arbitrali in Napoli-Atalanta, è passata in secondo piano la presenza di Marek Hamsik, ex capitano azzurro allo Stadio San Paolo. Il giornalista di Radio Marte, Dario Sarnatato, è riuscito a strappare qualche parola allo slovacco: "Sempre emozionante stare qui, peccato davvero per il pari".