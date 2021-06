Hamsik elogia Fabian: "Può giocare nel Real o Barcellona, ma spero faccia grandi cose a Napoli"

L'ex capitano del Napoli, Marek Hamsik, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS in cui ha ripercorso anche le tappe della sua vita napoletana e ha elogiato Fabian: "Ha scelto di venire a Napoli ed è stata una grande decisione, perché è una grande squadra. È cresciuto molto e penso che potrebbe giocare tranquillamente in uno dei big club spagnoli, ma spero che rimanga a Napoli per fare grandi cose".