Hamsik: "Lukaku bomber da 20 gol. Vicenda Osimhen? Rispondo così"

Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai media presenti all'evento di presentazione di FC 25, parlando tra i vari temi anche della vicenda Osimhen-Lukaku. Di seguito le sue dichiarazioni.

Osimhen via Lukaku dentro: un tuo giudizio sulla questione e se secondo te il Napoli ci guadagna.

"Non voglio dare miei pensieri, non vedo quello che è successo nello spogliatoio e nella società. Questo io e voi non lo possiamo vedere, lo possono dire o il presidente o direttamente il giocatore, non voglio andare in mezzo a queste discussioni. Però penso che il Napoli ha fatto un grande acquisto a sostituire Victor, ha preso un giocatore vero, valido che può essere un bomber da 20 gol".