Hamsik: "Se metterei un euro sullo scudetto del Napoli? Ma anche dieci!"

Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, ha parlato ai media presenti all'evento di presentazione di FC 25: "Come hai detto tu, il Napoli è partito bene e si è messo davanti in classifica. Penso che continuerà così perché sappiamo il lavoro di Conte com'è e e vedendo che il Napoli non ha le coppe questo li potrà aiutare durante l'anno".

Hai acquistato un grande vantaggio con la Juve, con la prima Juve, ragionamento logico: potrebbe ripetersi per il Napoli quest'anno?

"Sì è logico, si è visto anche nelle utime partite, penso che i ragazzi stanno iniziando a stare bene. Penso che dopo il ritiro è molto difficile, come si sa come sono, però iniziare a volare continuando su questa strada".

Osimhen via Lukaku dentro: un tuo giudizio sulla questione e se secondo te il Napoli ci guadagna.

"Non voglio dare miei pensieri, non vedo quello che è successo nello spogliatoio e nella società. Questo io e voi non lo possiamo vedere, lo possono dire o il presidente o direttamente il giocatore, non voglio andare in mezzo a queste discussioni. Però penso che il Napoli ha fatto un grande acquisto a sostituire Victor, ha preso un giocatore vero, valido che può essere un bomber da 20 gol".

Il Napoli può vincere lo scudetto?

"Sì, il Napoli l'ha già vinto due anni fa. Perché non lo potrebbe ripetere anche quest'anno? Il Napoli ha fatto tanto sacrificio quest'estate per prendere alla fine giocatori giusti, perché vedendo anche McTominay e Gilmour sono giocatori validi, buoni, e sicuramente daranno una mano all'organico. Sicuramente in tutta questa stagione hai bisogno di avere alternative e il Napoli le ha portate, allora penso che ha un organico molto valido e può lottare per lo scudetto".

Un euro ce lo metteresti su questo scudetto?

"Ma anche dieci (ride, ndr)".