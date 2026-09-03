Hojlund pazzo di De Bruyne: "Il miglior playmaker della Premier! Mi è mancato tanto"

vedi letture

Intervista esclusiva di Rasmus Hojlund a La Gazzetta dello Sport. Tanti i temi toccati dal giocatore danese alla vigilia della sfida contro l'Inter.

“Kevin è il miglior playmaker nella storia della Premier. Col City ha vinto tutto, lo scorso anno avevamo un’ottima intesa. Ama fare questi passaggi killer nello spazio: ci capiamo bene, mi è mancato tanto”.

Lo scorso anno disse: “Giocare con Kevin è facile, basta correre”. Quanto può aiutarla a migliorare il suo record di gol?

“Se gioca ogni partita, segno di sicuro di più. Ma anche io devo migliorare: devo lavorare sui miei movimenti, sulla finalizzazione”.

Il suo obiettivo stagionale è?

“Giocare tante gare e vincere un trofeo col Napoli”.

La deludente Champions dello scorso anno sarà uno stimolo per questo?

“Dobbiamo fare meglio, vogliamo la fase a eliminazione. Poi lì si vede: un conto incontrare il Psg, ma se trovi avversari più facili, puoi andare lontano. Negli scontri diretti, può succedere di tutto”.

L’Arsenal si può battere?

“Ha vinto la Premier, ha giocato la finale di Champions dopo aver vinto il girone. Ha una rosa forte e molto profonda, con tante qualità, ma la prima in Champions al Maradona è sempre speciale. Ricordo lo scorso anno (ride, ndr), siamo partiti bene con la mia prima doppietta a Napoli. Dobbiamo giocare davvero bene, essere pronti”.