Hojlund colpito in area, Marelli smentisce ancora: "Contatto lieve, non è rigore"

Luca Marelli, ex arbitro e analista, ha commentato così il contatto da possibile calcio di rigore avvenuto nell'area del Pisa, tra Hojlund e Marin: "Il contatto c'è stato, ma è un contatto veramente lieve: possiamo definirla una pizzicata di Marin sul tallone di Hojlund. Pertanto, ritengo giusta la decisione di non assegnare calcio di rigore".