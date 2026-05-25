Hojlund: "Napoli ti entra dentro! Qui senti la pressione dei campioni. Sul Maradona..."

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Rasmus Hojlund si prende la scena anche fuori dal campo. Nell’intervista concessa ai canali ufficiali della Lega Serie A l’attaccante del Napoli ha raccontato il suo legame con il calcio, la famiglia e l’impatto avuto con la realtà azzurra. “Il calcio è sempre stato tutta la mia vita. Non conosco altro”, spiega il centravanti danese. “I miei fratelli giocano, la mia famiglia gioca, tutti quelli che conosco vivono di calcio”. Poi il ricordo dell’infanzia: “Mio padre costruì un piccolo campo nello scantinato quando avevamo circa dieci anni. Lui voleva che diventassi un professionista, ma poi è diventata soprattutto una mia ossessione”.

Emozionante anche il passaggio dedicato al Diego Armando Maradona: “Qui dentro è tutto speciale. Guardando la sua statua ho pensato a quanto fosse avanti rispetto agli altri. Mio padre me ne ha sempre parlato come di un fenomeno incredibile. Quando giochi le grandi partite senti davvero l’energia dello stadio. In Champions o contro Juventus, Milan e Inter è qualcosa di diverso. Ormai sono abituato alla pressione dei campioni d’Italia, ma mi piace: mi spinge a dare sempre di più”.

Infine parole d’amore per Napoli: “Mi piacciono il clima, la cultura e la gente. E poi adoro la mozzarella di bufala e il pesce spada”. E sul futuro aggiunge: “Voglio fare ancora di più per il Napoli e per la mia Nazionale