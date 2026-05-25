Manfredi replica ad ADL: "Stadio nuovo? Aspettiamo progetto concreto da tempo"

vedi letture

“Se il presidente vuole investire privatamente in un nuovo stadio, noi possiamo solo esserne felici”, ha spiegato il primo cittadino.

Continua il dibattito sul futuro stadio del Napoli. Dopo le recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sull’ipotesi di costruire un nuovo impianto nell’area ex Q8, è arrivata la replica del sindaco Gaetano Manfredi. “Se il presidente vuole investire privatamente in un nuovo stadio, noi possiamo solo esserne felici”, ha spiegato il primo cittadino. “Ma aspettiamo un progetto concreto da molto tempo. Prima si parlava della riqualificazione del Maradona, poi di Bagnoli, del Centro Direzionale e ora dell’area ex Q8”.

La posizione di Manfredi sullo stadio

Manfredi ha poi ribadito la posizione del Comune sullo stadio attuale: “Noi abbiamo il Maradona e stiamo lavorando con le istituzioni sportive nazionali e internazionali per riqualificarlo. È un bene pubblico e vogliamo garantire a tifosi e squadra maggiore comfort e una migliore fruibilità”, le parole del sindaco riportate da Il Mattino.