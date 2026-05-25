Auriemma: "Davvero credete che Conte lasci perché in pochi lo criticano?"

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Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto a Stile Tv per commentare le parole di Antonio Conte.

Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto a Stile Tv per commentare le parole di Antonio Conte: "Io continuo a fare il professionista, come ho sempre fatto. E’ comodo avere una pletora di persone adoranti che dicono sempre va tutto bene, mi dispiace ma qui non è così. C’è chi elogia e chi mette in evidenza le cose che non hanno funzionato e che forse hanno impedito di rivincere. Nella conferenza si è capito che De Laurentiis ha speso tanto perché voleva rivincere, fare la storia con due titoli di fila altrimenti perché spendere 230mln. Conte ha glissato nuovamente mentre ADL ha detto senza quegli infortuni avremmo rivinto, lui ha reagito male perché non vuole se ne parli! Sono 47 ormai complessivamente, ma vi sembra normale? Perché non lo spiegano? Perché dà sempre la colpa ai medici? Che bassezza dare la colpa ai dottori…

De Laurentiis poi era imbarazzato, ma non si è capito perché Conte va via? Lui va via perché a fronte di un popolo che l’ha osannato giustamente per lo Scudetto, lui va via perché alcuni non si sa quanti, 3-5, l’hanno criticato su errori che ha evidenziato anche ADL? Lui è un presunto grande tecnico mondiale, lascia 8mln più 12 collaboratori perché qualcuno l’ha criticato a fronte di un popolo intero che lo decanta? Qui abbiamo sempre fatto elogi, non solo critiche, scusateci se poi è arrivato 30esimo in Champions… che vuoi che sia! De Laurentiis gliel’ha detto chiaramente, l’anno prossimo niente investimenti, non siamo il PSG. Solo per te il Napoli ha fatto spese e sacrifici indicibili. Chi è che taglia la corda?”.