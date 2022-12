CdS, Giordano avverte: "Letto il calendario? A gennaio ci sarà da perdere la testa"

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Marte in 'Forza Napoli'

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Marte in 'Forza Napoli': "Sul caso-Juve vorrei che emergesse una verità netta e trasparente su certi errori che in tanti hanno commesso. Quando qualcuno che rappresenta le istituzioni dice “aspettiamo il corso della giustizia” mi fa venire i brividi. In passato si aveva avuto la percezione che qualcosa non andasse. Forse i sistemi di controllo della Federcalcio sono deragliati, ma molto prima che accadesse questo. Il Napoli? Va bene questo ritiro in Turchia in questo resort che è prossimo alla luna per quanto è bello e sfarzoso. L'amichevole col Villarreal è molto bella. Anche perché ti ricorda una serie di partite belle e dolorose.