Cds, Giordano: “Impossibile prevedere quali saranno gli effetti della sosta”

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di TuttoBari: “I primi mesi di questa stagione per i tifosi del Napoli e per chi ama il calcio sono stati molto belli, ma il campionato è lungo. Ed è impossibile prevedere quali possano essere gli effetti sull’annata calcistica di questa sosta per il Mondiale.”