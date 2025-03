CdS, Salvione: "E' nata la LuRa, ma come farà Conte col rientro di Neres?"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Pasquale Salvione, Corriere dello Sport: “Il Napoli ieri ha dato una risposta importantissima. Ha fatto una gara di spessore e di sostanza, è in corsa per lo Scudetto ma è il primo di undici passi che termineranno la stagione. Sarà essenziale vincere col Venezia, altrimenti sarà inutile mettersi sul divano a vedere Atalanta-Inter. Il calendario lo abbiamo visto tutti: è un fattore e ora sembra agevolare il Napoli, ma guai a sottovalutare gli avversari. Milan e Bologna saranno poi esami difficilissimi dopo la sosta. Il Napoli squadra è convinto di potersi giocare tutto fino alla fine, forte di una piazza che si sta mostrando come uomo in più. Anche Conte si è detto emozionato e questa è una simbiosi che dà una marcia ulteriore al Napoli.

È nata la Lu-Ra? Il rientro di Neres sarà essenziale per capire quanto Conte ha fiducia in questa coppia. L’intesa tra i due è innegabile, anche i gol prodotti dai due che si trovano e si cercano alla perfezione. È una coppia appena nata e si sta costruendo in maniera positiva. Ha dato certezze in un momento di difficoltà, quindi sono curioso di vedere come gestirà Conte ora che rientreranno tutti. Finalmente avrà l’imbarazzo della scelta dopo periodi complicati. Lukaku? È stato un investimento importante del Napoli, è l’uomo di Conte e non ha mai subìto variazioni di fiducia. Per la prossima stagione va fatto un discorso più ampio: la rosa andrà migliorata in vista del triplo impegno e avere più gol nelle gambe della panchina sarà l’obiettivo da inseguire sul mercato”.