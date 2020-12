CorSera, Gramellini ricorda: "Venni un giorno a Napoli per Maradona e ci rimasi un mese..."

Massimo Gramellini, editorialista del Corriere della Sera, ha parlato di Diego Armando Maradona ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La prima volta che venii a Napoli per Diego ero partito con una maglietta, per stare un giorno, e finii per restarci un mese. Ogni sera scrivendo il pezzo mi chiedevo cosa potessi inventarsi ancora. Non sono di Napoli, non sono tifoso del Napoli, ma quando l'altro giorno ho letto la notizia mi sono venute a mancare le gambe, come se fosse morta una persona cara. Diego era una persona buona, una di quelle persone che fanno cattiverie solo su di sé. Agli altri lui ha fatto solo del bene, il male l'ha fatto a sé. Per Napoli e l'Argentina Diego ha rappresentato qualcosa di incredibile".