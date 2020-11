CorSera non crede nel Milan: "Alla lunga peserà la panchina inferiore alle rivali"

Parlando delle big del nostro campionato, il Corriere della Sera si sofferma sui rossoneri. Trascinato da un entusiasmo dilagante suffragato dal primo posto in classifica - si legge - il Milan non sembra patire l’assenza in panchina di Pioli. Incoscienza e gioventù, considerati un handicap nel girone d’andata dello scorso anno, si sono trasformati in un punto di forza. Ibrahimovic ha dimostrato di non essere solo un capotribù ma un vero e proprio leader tecnico. L’assenza di Leao - osserva il noto quotidiano - e in generale ricambi inferiori per qualità alle competitor possono alla lunga incidere.