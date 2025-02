CorSera, Scozzafava: "Napoli-Inter decisiva, ma non per la classifica. Vi spiego"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri è intervenuta la giornalista del Corriere della Sera Monica Scozzafava: “A Milano c’è abbastanza euforia nell’ambiente, perché l’Inter è una supercorazzata che sfida un’avversaria un po’ ammaccata. Poi sanno benissimo che gli episodi sono variabili, ma nella testa resta quel secondo tempo di Como. Così non è dal mio punto di vista, conosciamo Antonio Conte, proprio dopo la brutta figura dell’ultima giornata, c’è la possibilità che questa squadra tiri fuori l’orgoglio oltre alle proprie doti tecniche“.

“Non è decisiva per la classifica ma a livello mentale lo è. Perché se il Napoli dovesse perdere, diventerebbero 2 sconfitte dopo 3 pareggi. Sarebbe un ridimensionamento rispetto alla prima parte dell’anno. In caso di sconfitta dell’Inter, sempre mentalmente parlando, i nerazzurri potrebbero pensare di più alla Champions“.

“Abito preferito per il Napoli? Preferisco il 4-3-3, anche con Raspadori esterno se dovesse servire. Poi per carità, in qualche serata particolare ci può stare anche il 3-5-2“.