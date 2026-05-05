L’agente Pisacane fa il nome: “Non l’abbiamo mai visto, non lo terrei un altro anno”

vedi letture

Nel corso dell’ultima puntata de Il Bello del Calcio, in onda su Televomero, l’agente sportivo Vincenzo Pisacane ha tracciato un bilancio della stagione

Nel corso dell’ultima puntata de Il Bello del Calcio, in onda su Televomero, l’agente sportivo Vincenzo Pisacane ha tracciato un bilancio della stagione del Napoli, invitando a leggerla con equilibrio nonostante le difficoltà: “Credo che una stagione così sia con il bicchiere mezzo pieno, con tutti questi infortuni. L’Inter ha fatto un campionato a parte quest’anno, ultimamente si era distratta ma oggettivamente la rosa dell’Inter era superiore, anche senza infortuni. Vedendo le due panchine c’è una netta differenza”. Pisacane ha poi espresso il proprio punto di vista su Antonio Conte e sul lavoro svolto: “Penso che Conte sia uno dei migliori allenatori in Italia, forse il più forte. Quello che ha fatto Conte in due anni è sotto gli occhi di tutti, non c’era più nulla della squadra di Spalletti e lo ha fatto in maniera importante. Poi lui in Champions non ha mai fatto chissà cosa, ma quest’anno fare bene in Champions con il Napoli era un miraggio, specialmente con gli infortuni. Gli infortuni fanno parte del calcio, l’Inter ha 20 titolari e per me anche noi dovevamo avere 20 titolari e invece non ce l’abbiamo”.

Tra mercato e giudizi sui singoli

Pisacane ha poi allargato l’analisi ad altri temi, dal confronto internazionale fino alle valutazioni su alcuni giocatori e sulle strategie future del club: “Il PSG aveva sei giocatori giovani in campo mentre l’Inter ne aveva solo uno”. Un passaggio anche su Hojlund: “Per me sarebbe stato perfetto in coppia con Lukaku e invece non ha mai avuto un punto di riferimento accanto, lui è entrato in quasi il 50% dei gol del Napoli e quindi dico ha fatto bene. Penso comunque che sia penalizzato dalle caratteristiche della squadra”. Sul mercato, invece, ha sottolineato l’importanza di puntare sui giovani: “Sono d’accordo con Marino, io penso che si possono trovare giocatori in giro per l’Europa e ho trovato giovani 2007-2008 che sono fortissimi, io sono dell’idea che si possono trovare giocatori giovani in giro”. Infine, una riflessione su De Bruyne: “Quest’anno non abbiamo visto il vero De Bruyne, oltre Cremona e Sporting Lisbona non abbiamo visto vere gare dal De Bruyne fuoriclasse. Sinceramente non lo terrei per un altro anno”.