Sky, Compagnoni: "Conte non accetta progetto giovani, non ci credo neanche se lo vedo"

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"Il campionato del Napoli è positivo, arrivare secondi dopo tutti gli infortuni subiti non è una conquista scontata e facile da raggiungere”

Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista Sky è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Non ci credo neanche se lo vedessi… Mi riferisco a Conte che accetta a Napoli un progetto con investimenti sui giovani, svecchiando la rosa e tagliando il monte ingaggi. Il tecnico leccese è per definizione un allenatore vincente con gli ‘istant-team’. Poi tutto è possibile… Il campionato del Napoli è positivo, arrivare secondi dopo tutti gli infortuni subiti non è una conquista scontata e facile da raggiungere”.

Roma, assalto alla Champions

“Dopo l’ultima giornata le dinamiche per la qualificazione in Champions sono cambiate. A parte ovviamente l’Inter e lo stesso Napoli (qui il resoconto del pari di Como), gli altri due posti sono in bilico. Ci sono diversi ‘nodi’. Il Milan è in caduta libera e domenica sfida l’Atalanta: con una vittoria probabilmente ce la farà, avendo 3 punti di vantaggio sulla Roma. La Juventus è invece più a rischio, perchè giocherà a Lecce e poi, all’ultima giornata, nel sentito derby di Torino. Anche la Roma ha il derby, tra due giornate, ma avrà il vantaggio di sfidare la Lazio 4 giorni dopo la finale di Coppa Italia. E’ tutto da verificare”