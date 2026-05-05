Gifuni: “Stagione positiva, voto 7,5 al Napoli! De Bruyne? Resta solo se Conte va via”

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Nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero, il giornalista Gianluca Gifuni ha toccato diversi temi legati al Napoli e al calcio italiano

Nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero, il giornalista Gianluca Gifuni ha toccato diversi temi legati al Napoli e al calcio italiano, partendo anche da un curioso confronto tra portieri: “Sui tiri da lontano c’è una leggenda che Zoff non fosse perfetto sui tiri da lontano e c’è diversa gente che ha paragonato Meret a Zoff, non sono stato io a dirlo”. Passando alla stagione degli azzurri, Gifuni ha espresso un giudizio complessivamente positivo: “Do 7,5 a questa stagione, è un bicchiere più che pieno. Il parametro di riferimento per me non è quello di inizio anno, dove la spesa sul mercato e i pensieri del club e di Conte hanno un significato per il quale non si potrebbe dare un voto, ma il Napoli nella sua storia è arrivato solo nove volte secondo ed aveva vinto solo due coppe. Considerando la storia del club, in valore assoluto il Napoli ha ottenuto il risultato migliore dopo lo scudetto”. Non sono mancate considerazioni anche sul livello della Serie A e sul percorso europeo: “Vediamo tutte le partite dell’ultima giornata che sono finite 0 a 0 e sono state partite squallide, al di là dei gol fatti e subiti. In Bundesliga tutte le gare sono finite con degli over 3.5. Contro il PSV il Napoli ha perso 6-2 ma era al completo, contro il Copenaghen hai avuto una grande opportunità ma non l’hai sfruttata. Anche con i punti dello scorso anno il Napoli non vinceva lo scudetto ed era a 5-6 punti dall’Inter”.

Modulo, mercato e compatibilità con Conte

Gifuni ha poi ampliato l’analisi al contesto europeo e alle scelte tattiche, soffermandosi anche su alcuni singoli e sulle strategie future del club: “Tutte le squadre italiane giocano con la difesa a 3, invece in Europa giocano tutti in maniera diversa. Le prime otto d’Europa giocano tutte con la difesa a 4, anche Ulivieri dice che non funziona più la difesa a 3”. Sul fronte degli interpreti, ha espresso dubbi sulla compatibilità di alcuni profili con il sistema di gioco di Conte: “Hojlund e De Bruyne non sono giocatori adeguati al gioco di Conte, De Bruyne è proprio inadeguato per Conte. Il Napoli si propone con poche idee ma organizzate, ma queste non valorizzano un giocatore come Hojlund”. Infine, uno sguardo alle strategie societarie: “Non sono opinioni mie ma vado in base alle indiscrezioni, il Napoli deve necessariamente abbassare il monte ingaggi e diminuire l’età media, questo è ormai assodato da mesi. Conte è consapevole di tutto questo. De Bruyne? Per me resta solo se Conte va via, non restano entrambi”.