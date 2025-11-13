CorSera, Scozzafava: "Troppo facile ora puntare il fucile contro Conte. Napoli, non voltarti!"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Qualcuno si è spinto a dire che non è detto che Conte lunedì torni ad allenare la squadra, per cui fare un comunicato non sarebbe stato un dettaglio, alla luce di ciò che si sta scatenando. Soprattutto perché quest'assenza arriva all'indomani di uno sfogo, post-Bologna, che è quasi un inedito per il calcio. Conte ha elencato i problemi che il Napoli ha e non capita spesso.

Dall'entusiasmo alla depressione può essere davvero un attimo, ma è altrettanto vero che lo sfogo dell'allenatore è stato forte, fortissimo. Ha denunciato non solo un momento di difficoltà, ha denunciato problemi che esistono da cinque mesi, cioè dalla ripresa degli allenamenti dopo l'ubriacatura della festa-Scudetto di giugno". Troppo facile oggi puntare il fucile contro l'allenatore che soltanto cinque mesi fa ha fatto un'impresa straordinaria con questa squadra. Prima di voltarci, di girare la faccia, pensiamoci un attimo".