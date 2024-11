Dazn, Ambrosini: "Conte deve sorridere, ha portato via 4 punti da San Siro"

vedi letture

a Dazn Serie A Show ha detto la sua dopo il pareggio tra Inter e Napoli a San Siro che vede gli azzurri ancora in vetta alla classifica.

Massimo Ambrosini a Dazn Serie A Show ha detto la sua dopo il pareggio tra Inter e Napoli a San Siro che vede gli azzurri ancora in vetta alla classifica: "Il pari è giusto, ma sorride più Antonio Conte che non ha perso in casa dell'Inter e ha preso 4 punti a San Siro tra Milan e Inter".