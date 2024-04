Dazn, Barzagli: "Il miglior Napoli dell'ultimo periodo. Alla Roma è andata bene con il pareggio"

Andrea Barzagli, ex calciatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli-Roma

Andrea Barzagli, ex calciatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli-Roma: "Ottimo punto per la Roma vista la partita con il Napoli ha creato tantissime occasioni. È stato un bel Napoli, secondo me il più bello dell'ultimo periodo. La cosa ottima della Roma di De Rossi è che resta sempre in partita".