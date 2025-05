Buffon: “Conte alla Juve? Non sono così sicuro che lasci Napoli e il calore della gente”

Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Gigi Buffon, ex portiere di Juventus e nazionale tra le altre, parla della stagione dei bianconeri appena conclusa, oltre che del possibile ritorno in panchina di Antonio Conte: "Il polso della situazione ce l’ha la proprietà, io vedo da fuori e mi è spiaciuto che alla fine abbia pagato Thiago Motta, un tecnico di grandissimo talento. Le cose non si sono incastrate bene, sono curioso di vederlo presto altrove: tra Spezia e Bologna aveva fatto cose speciali. Però Tudor è stato davvero bravo.

Tudor? Quando sento dire che ha fatto il minimo sindacale non ci sto. Non un miracolo, ma un grande lavoro. Arrivi dopo la Fiorentina, hai Lazio, Roma e Bologna nel calendario e sai che devi conquistare la Champions. Non era scontato.

Conte? Antonio è una sicurezza, ma non sono così sicuro che lasci Napoli e il calore della gente. Può darsi che la voglia di nuove sfide, la Champions con il Napoli, lo convinca a restare. Ma lui fa in modo che anche gli altri si sentano fenomeni... Questa è la forza dell’Italia, la capacità di trasformarsi. La forza di Antonio. E quello era uno dei gruppi migliori in cui sia stato".