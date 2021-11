Dazn, Barzagli: “Napoli confusionario e poco brillante. Il pareggio è giusto”

Nel post-partita di Napoli-Verona, l’ex calciatore Andrea Barzagli è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Alla fine è stato un assalto del Napoli perchè il Verona è rimasto in 9. Al Napoli di solito piace girare palla, essere vicini tra di loro. Il Verona invece non te lo concede e quindi il Napoli creava una gran confusione. Il Napoli non è mai riuscito a far girare velocemente il pallone, poi il Verona è cresciuto dal punto di vista fisico. Il Napoli non ha avuto quella brillantezza. Tutto sommato il pareggio è giusto, partita bella e intensa”.