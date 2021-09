Dazn, Bernardi: "Napoli tra le più accreditate per l'EL, da bordocampo noto una cosa"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Davide Bernardi, giornalista Dazn: "Napoli-Spartak Mosca? Onestamente, almeno nel pronostico, il Napoli è abbastanza favorito. Anche perché lo Spartak sta facendo fatica: sono a 10 punti di distanza in campionato, eliminati dai preliminari della Champions League, hanno anche tante assenze. Il pallone è rotondo ma i russi sembrano molto più in difficoltà.

Turnover per il Napoli? Zielinski poteva riposare ma potrebbe anche iniziare, anche perché Spalletti dice che per entrare in condizione in questo periodo bisogna giocare. Dovrebbe tornare titolare anche Manolas, che di fatto è uscito dopo l'errore con la Juventus. Forse uno tra Insigne e Osimhen potrebbe riposare. Quando uno è on fire, così lanciato, diventa anche a difficile tenerlo fuori.

Napoli può vincere l'Europa League? Sicuramente è una delle più accreditate. A vederli da bordocampo trovo una cattiveria diversa, che magari ha anche aiutato Spalletti. L'attitudine fa la differenza, anche il rendimento diventa diverso. Lo stesso Spalletti ha detto che l'atteggiamento fa la differenza, la squadra giocava bene anche con Gattuso ma ora ha una rabbia in più che gli consente di gestire le partite. Contro la Juve ha dimostrato maturità: andata sotto per un errore proprio, non si è fatta trascinare sotto e con un atteggiamento tattico l'ha cambiata.

Leicester? Davvero un'ottima squadra, strafavorito contro il Legia anche se i polacchi hanno un campo molto caldo a livello di tifo. Il girone però è abbastanza indirizzato".