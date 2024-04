Dazn, Giaccherini: "I giocatori si prendano le responsabilità. Oggi solo Zielinski motivato"

Emanuele Giaccherini, ex calciatore azzurro e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Dazn del post-partita di Empoli-Napoli analizzando la gara degli azzurri

Emanuele Giaccherini, ex calciatore azzurro e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Dazn del post-partita di Empoli-Napoli analizzando la gara degli azzurri: "Champions Irraggiungibile? Credo di sì, con sei punti dalla quinta con due partite in più diventa veramente complicato. Oggi è stata veramente un'occasione sprecata, buttata.

Credo che la contestazione dei tifosi sia più che giusta, a mio avviso oggi è stato il Napoli peggiore dell'era Calzona. Sull'Empoli? Ha saputo fare la partita che doveva, di una squadra che deve salvarsi, con grande intensità e cattiveria. Arrivavano prima sulla palla rispetto ai giocatori del Napoli. Vittoria meritata.

Quali giocatori terrei la prossima stagione? C'è tanta incertezza, tanti della squadra titolare di oggi probabilmente non li vedremo più a Napoli Questi un po' pesa, perché quando sai che a fine stagione uno va via, l'altro pure, un altro non si sa. A questo punto deve essere l'allenatore a cercare di tenere tutti sulla corda fino alla fine. Oggi Zielinski ha avuto un buon atteggiamento mi è piaciuto, ha anche sgridato i suoi compagni. Si vede che tiene a questa maglia, sente l'importanza, ha Napoli nel cuore. A tanti giocatori invece è mancata la motivazione oggi, non solo l'allenatore, anche loro devono prendersi le proprie responsabilità".