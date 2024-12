Dazn, Giaccherini: "Nel Napoli di Conte mi sembra di rivedere un po' la mia prima Juve"

Il Napoli vince ancora per 1-0, per la seconda volta nelle ultime due partite e per la quarta nelle ultime sette. Dopo il successo in casa del Torino, direttamente dal terreno di gioco dell'Olimpico Grande Torino, arriva il commento di Emanuele Giaccherini, uno che conosce molto bene sia Antonio Conte per l'esperienza alla Juventus che il Napoli per l'avventura in azzurro: "Conte è l'artefice di tutto questo, ha ricomposto il puzzle e ha generato una macchina che sta andando davvero molto forte. Il gruppo è la forza del Napoli.

Tutti si allenano al massimo e provano sul fisico i duri allenamenti del mister. Questo alza molto il livello della squadra, perché anche chi gioca poco si allena duro. Mi sembra di rivedere un po' la mia prima Juventus".