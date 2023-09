Dazn, Marelli sul rigore concesso al Kvara: "Svista di Manganiello, verrà penalizzato..."

L'ex arbitro Luca Marelli ha commentato nello studio di Dazn il rigore assegnato al Napoli.

L'ex arbitro Luca Marelli ha commentato nello studio di Dazn il rigore assegnato al Napoli che ha aperto le danze nella gara che ha visto la squadra di Rudi Garcia battere 4-1 l'Udinese: "E' una svista dell'arbitro, che tra l'altro si trovava anche in una buona posizione. Probabilmente ha guardato la parte alta dei corpi e ha completamente perso ciò che era successo sotto. Ebosele il pallone non l'ha mai toccato, Kvaratskhelia era nettamente in anticipo e il fallo era netto".

Poi in un altro passaggio Marelli aggiunge: "Manganiello per questo episodio verrà penalizzato, doveva vederlo in campo ed essere corretto dal VAR in questo caso porta a una penalizzazione".