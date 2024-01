Dazn, Parolo critico su Osimhen: "Non è un campione, non è uno da Real"

Marco Parolo, ex calciatore e opinionista, ha parlato ai microfoni di DAZN durante Tutti Bravi dal Divano

Marco Parolo, ex calciatore e opinionista, ha parlato ai microfoni di DAZN durante Tutti Bravi dal Divano: "Ci sono molti giocatori che valgono più di 100 milioni di euro ma poi non rendono. Ho tanti dubbi su Osimhen. Per me non è un campione. Mi ha dato la sensazione che crede di poter fare quello che vuole. Vuole essere una primadonna, essere gestito in un certo modo.

Quando vai in una grande squadra poi devi adeguarti, perché tanti altri sono primedonne. Io al Real Madrid non ce lo vedo per nulla, forse lo vedrei al Paris Saint Germain se va via Mbappé, ma comunque credo che farebbe fatica. Stento a pensare che possa assestarsi a quei livelli. Dopo lo Scudetto vinto a Napoli, che è stato certamente un qualcosa di straordinario, è difficile entrargli in testa. Per me è un giocatore che ha già toccato il suo limite massimo, non può trascinare un'altra squadra a vincere".