Dazn, Toni: "Sono sincero, sarebbe dura per Koulibaly e Insigne digerire lo Scudetto!"

Nel corso di DAZN Sunday Night Squadre, l'ex attaccante Luca Toni è stato interrogato sui giocatori del Napoli andati via: "Koulibaly-Insigne? Devo essere sincero, secondo me se il Napoli vincesse lo Scudetto sarebbero contenti ma sarebbe dura da digerire per loro perché sono stati tanti anni lì per provare a vincerlo. Volevano lasciare il segno, ma se il Napoli vince subito l'anno dopo è dura da digerire".