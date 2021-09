Dazn, Zille sorpresa: "Lamentele verso Spalletti? Non ho mai visto un comportamento così lineare"

Federica Zille, giornalista di Dazn, è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono rimasta un po’ sorpresa per le lamentele della Juventus per il comportamento di Spalletti in panchina. Essendo a bordo campo da tre anni per Dazn, quello del tecnico del Napoli mi è sembrato il comportamento più lineare che abbia mai visto. Non posso sapere cosa ha detto Spalletti al quarto uomo quando si avvicinava, ma non è mai stato sopra alle righe e a livello di comportamento è stato lineare. Se poi è volata qualche parola all’uscita dal campo questo non lo posso sapere.

Ounas? E’ stata la mossa vincente di Spalletti nel secondo tempo. Ha detto ad Ounas di stare sulla trequarti, dietro a Osimhen, ma di stare attento al terzino bianconero quando usciva su Politano. In quel caso l’algerino si doveva infilare alle sue spalle. Da lì in effetti sono nate diverse occasioni, dove Ounas poteva fare sia la sponda al centro per Osimhen o addirittura tirare in porta”.