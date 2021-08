Gazzetta, Binda: "La posizione del Napoli sul rinnovo di Insigne è giusta"

Nicola Binda, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Senza la qualificazione in Champions le entrate in casa Napoli sono calate e la situazione economica è quella che è, per cui la sua posizione sul rinnovo di Lorenzo Insigne è molto realistica. Gli imprenditori italiani non hanno possibilità di immettere soldi nelle società, non sono sceicchi, ma ragionano da azienda, cercando di far sì che i numeri tornino. Bisogna solo sperare che il Napoli e Insigne trovino una quadra grazie alla volontà delle parti: non credo che Insigne andrebbe via a cuor leggero".