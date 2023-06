Gazzetta, Laudisa: "ADL, incontro clandestino con Sousa è stato piccolo giallo"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport: "De Laurentiis sta mischiando le carte come meglio non potrebbe. Il nuovo allenatore è un tema delicato. L'incontro clandestino con Sousa è stato un piccolo giallo, che ha fatto circolare tante voci e tanti malumori da Salerno. Ha una clausola da 2 milioni di euro lordi e la Salernitana non vuole sentire soluzioni alternative al danaro. Galtier, Rudi Garcia e Fonseca sono poi ancora sul tavolo delle opzioni e De Laurentiis si sta prendendo tutto il tempo a disposizione.

Osimhen? Il Bayern lo segue, ma un affare simile è solo nelle corde dei club inglesi. Kim? La clausola entra in vigore dal 1mo al 15 luglio. Lo United ha dei ritardi dovuti alla questione della cessione societaria, ma non deve rasserenare troppo i tifosi del Napoli. Kvaratskhelia? Quello è un punto fermo, senza alcun dubbio. Il rinnovo verrà definito a breve, i segnali dal suo entourage sono positivi. Napoli in ritardo sul mercato? Sono i tempi tecnici necessari per dover risolvere la questione allenatore e direttore sportivo. Poi fatalmente la strategia è quella dell'attesa, anche visto l'interesse della Premier League per i suoi principali gioielli".