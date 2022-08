Gazzetta, Laudisa: "Raspadori vuole fare le visite al più presto, anche domani"

Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Raspadori non vede l'ora di giocare al Napoli e vuole fare le visite mediche al più presto, anche domani. Navas? Spalletti ne sarebbe contento, è un suo pupillo. Fabian? Sembra destinato al PSG e per rimpiazzarlo non è stato ancora individuato nessuno, ma credo che arriverà un centrocampista capace di giocare nel 4-2-3-1".