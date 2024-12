Gazzetta, Monti: "No agli stravolgimenti per sostituire Buongiorno, andrei con JJ"

vedi letture

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Gianluca Monti, giornalista de La Gazzetta dello Sport: “Per sostituire Buongiorno io andrei sulla soluzione più naturale, ossia Juan Jesus, un difensore mancino per un difensore mancino. Stravolgere tatticamente non mi sembra l’idea migliore, considerando che adatteresti troppi giocatori. Il Napoli lavora di coppia al 101%, di contrapposizioni, in settimana Conte fa fare le stesse cose al titolare e alla riserva. Determinati meccanismi Juan Jesus li ha già imparati a memoria. Le altre soluzioni sarebbero molto meno provate rispetto alla soluzione Juan Jesus, si tratta del suo ruolo naturale e sicuramente in allenamento lavora insieme a Buongiorno, sicuramente ha i movimenti in automatico”.

Il Napoli a gennaio farà uno o due centrali? “Il Napoli voleva fare un centrale che potesse essere pronto all’uso, per poi fare una valutazione più avanti su un altro colpo di prospettiva. Buongiorno per fine gennaio sarà rientrato, per cui secondo me hai bisogno di un solo centrale. Ma c’è da capire che tipo di centrale prendere. Prendi un altro mancino? Un giocatore di prospettiva o uno pronto all’uso? Io resto dell’idea di prenderne uno pronto all’uso, in modo tale da fare poi una valutazione anche su Rafa Marin. L’anno prossimo però bisognerà avere quattro centrali di livello perché il Napoli tornerà nelle coppe”.

Si può paragonare il k.o. di Buongiorno al k.o. di Bremer in casa Juventus? “Ci sono pochi difensori forti nel campionato italiano e Bremer e Buongiorno sono in questa ristretta cerchia. Ma l’infortunio di Bremer arriva in un momento di costruzione della Juventus, mentre l’infortunio di Buongiorno arriva ora che il Napoli ha già costruito la sua identità difensiva. La Juventus era un cantiere aperto, il Napoli non lo è. Quando il Napoli ha giocato senza Buongiorno era tutta un’altra squadra, difendeva a cinque mentre ora difende a quattro. Io credo che Conte farà valutazioni su percezioni che ha soltanto lui”.