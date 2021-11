Mediaset, Dotto: "Insigne dal Napoli all’Inter a gennaio? E' fantamercato"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Matteo Dotto, giornalista Mediaset: "Di Lorenzo? Credo che sia un giocatore che sa fare tante cose. Magari non eccelle in avanti come Spinazzola, ma è attento in difesa e si sa proporre in attacco. Segna ogni anno i suoi gol ed è si sa proporre sui calci piazzati. E’ esploso un po’tardi, ha fatto tanta gavetta e fino a quattro anni fa non giocava in seria A, ma già dal suo primo anno a Napoli era titolare. E’ un ragazzo serio che si allena con tanta lena e fa sicuramente abbastanza gruppo. E’ uno di quei giocatori che ogni allenatore vorrebbe sempre avere alle proprie dipendenze.

L’Inter rientrerà nella lotta scudetto? Molto dipenderà da Inter-Napoli, per rientrare in corsa l’Inter deve battere gli azzurri. Contro il Milan ha avuto tante occasioni, ma poi’ all’ultimo il Milan stava vincendo con la grande occasione di Saelemaekers finita sul palo. E’ stato un bel derby ma poi Ibra e Dzeko non hanno brillato così come Lautaro. Quindi nonostante l’assenza dei protagonisti più attesi è stato un derby divertente.

Mertens? Penso che possa essere un’arma importantissima nell’immediato futuro, ha davanti Osimhen e potrebbe giocare dietro al nigeriano. In ogni caso ora sono importanti anche i giocatori che possono entrare nell’ultima mezz’ora e che ti possono decidere la partita. Parlavamo in altri termini se quella stupenda punizione col Verona fosse entrata, invece di colpire il palo.

Inter in pressing su Insigne? Francamente a Milano non si respira un’aria di grande ricchezza e disponibilità immediata di moneta. Non mi sembra che la proprietà cinese abbia molti soldi a disposizione, francamente un passaggio di Insigne dal Napoli all’Inter a gennaio lo bollerei come fantamercato. E’ giusto che Insigne fino in fondo diventi, dopo Hamsik e Mertens, il simbolo del Napoli di De Laurentiis”.