Rai, Gentili lancia la bomba: “Fonseca al Napoli e Gattuso alla Roma"

Bruno Gentili, giornalista della Rai, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: "Mi arrivano rumors clamorosi sul futuro della panchina del Napoli, pare che Paulo Fonseca allenerà gli azzurri, mentre Gennaro Gattuso andrà alla Roma. Sono rumors molto attendibili devo dire, pare più del settanta per cento di possibilità che le due squadre possano scambiarsi gli allenatori in vista della prossima stagione agonistica". Ha evidenziato il giornalista della Rai.

Gentili, ha inoltre, aggiunto: "Devo dire che ci ho provato a parlare con Gennaro Gattuso, ma non risponde assolutamente. A Paulo Fonseca farebbe molto piacere di allenare il Napoli, anche perché parliamo di una piazza molto prestigiosa. Poi fa quel tipo di calcio che piace tantissimo in Riva al Golfo e sarebbe adatto anche allo stile di gioco dei partenopei. Che io sappia Gattuso anche verrebbe volentieri in giallorosso. Così come l'allenatore portoghese che prenderebbe il suo posto al Napoli".