Podcast Brambati sulla corsa-Scudetto: "Sarà lotta tra il Napoli e altre tre squadre"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

La vittoria della Juve in Champions è la "partenza" di Spalletti? "Me lo auguro, ma mi pare che si sia capito dalle sue parole che non basti una vittoria per tirare fori la Juve da problematiche ben più profonde. Per me sono problemi strutturali e tecnici, oltre che caratteriali. Devi dimostrare di essere all'altezza di una maglia del genere. Al netto di Bremer, Thuram e Yildiz, oltre all'allenatore, gli altri non sono da Juve. A meno che a gennaio non intervengano sul mercato, non credo possa risalire. Ma se non vendono, non comprano nessuno, così ho capito. E' un po' di tempo che la società sbaglia, anche Spalletti è stato preso fuori tempo. Dovevi prenderlo in estate e non dovevi riconfermare Tudor. Al netto degli errori fatti, Elkann non è all'altezza di Andrea Agnelli".

Inter, è scattato un allarme dopo i due ko di fila? "Cinque sconfitte su 17 partite non sono poche. Abbiamo processato Inzaghi per molto meno. Non dico di fare processi, ma è in testa la Roma che ha perso tre partite. Significa che questo campionato si è ridimensionato, non c'è una squadra che stravince, è abbastanza livellato verso il basso. Credo ci sia qualcosina da rivedere nell'Inter, ma erano due partite queste che potevano finire con risultati diversi. Però la verità è che porti a casa due sconfitte. E' una grande squadra e insieme a Napoli, Roma e Milan dovrebbe lottare per lo Scudetto, per questo due sconfitte così vanno analizzate e criticate".