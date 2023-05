Rai, Perillo: “Il calcio a Napoli non è finito dopo Maradona, non finirà dopo Spalletti”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Antonello Perillo, vice direttore TGR Rai Nazionale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Antonello Perillo, vice direttore TGR Rai Nazionale: “Spalletti-De Laurentiis? Il Napoli ci ha fatto incantare, una macchina perfetta, ricordo il Napoli a Francoforte. Il calcio a Napoli non è finito dopo Maradona, non finirà dopo Spalletti e non finirà dopo nessuno. De Laurentiis è molto accorto nella sua gestione, il Napoli è in Europa da anni. Comunque sia, credo che la possibilità che Spalletti resti a Napoli siano pari a zero. Aspettiamo di capire come finirà questa storia, credo che Spalletti possa aver chiesto a De Laurentiis di mollare per una sua stanchezza personale.

Se non se la sente e torna a casa e non va via per altre sirene, allora che cosa gli si vuole dire. Allenatore ideale? Luis Enrique. Un uomo strepitoso e mi piace moltissimo. Thiago Motta, tra i più abbordabili, mi piace".