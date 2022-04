Sky, Bergomi: “Quest’anno il Napoli ha sempre dimostrato maturità, sa stare in campo”

"Però la squadra ha un suo equilibrio, sa stare in campo, gioca sempre al calcio, ha la miglior difesa. Il Napoli è questo”.

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’ è intervenuto l’ex calciatore Beppe Bergomi: “Il Napoli è da tutto l’anno che dimostra maturità, che sa stare in campo anche nelle difficoltà. Sono mancati tanti giocatori, non solo Osimhen, ha perso anche partite brutte con Empoli e Spezia dove non meritava però c’è stata la bravura di Spalletti. Ha sempre saputo tenere il gruppo, ha comunicato sempre bene, forse in Europa col Barcellona ha un po’ esagerato ma per il resto la squadra è stata sempre in partita contro qualsiasi avversario. Oggi però dobbiamo dirlo, prima del gol era terribilmente in difficoltà, è bastata un’accelerazione del ragazzo a destra con questa palla buttata dentro e il calcio di rigore poi ha cambiato la gara. Però la squadra ha un suo equilibrio, sa stare in campo, gioca sempre al calcio, ha la miglior difesa. Il Napoli è questo”.