Sky, Bucciantini: "Il Napoli sembra il Milan dell'anno scorso, sta impressionando tutti"

TuttoNapoli.net Marco Bucciantini, giornalista e scrittore, ha parlato ai microfoni di 'Sky Calcio Show': "Il Napoli per certi versi sembra il Milan dello scorso anno. Quel Milan nacque da una specie di patto, perché avevano difeso l’allenatore e avevano perso dei giocatori, il portiere e il numero dieci. Il Napoli è quell’allineamento di pianeti lì, è una società col tecnico che poi diventa squadra, una grande identità che nasce dall’alto. In questo si somigliano molto. Noi siamo impressionati dal Napoli, sta imprimendo un’impressione alla Serie A che non si vedeva da tanto tempo, e non so se l’avevo mai vista. 50 gol in due mesi!”.