Sky, Caressa: "Diego è stato il calciatore più vicino a Dio, ha vissuto una vita da artista"

Il giornalista Fabio Caressa ha ricordato Diego Armando Maradona ai microfoni di Sky Sport: "Ha vissuto una vita da grande artista, come le grandi rock star, i grandi musicisti e pittori aveva i suoi demoni. Questi l’hanno accompagnato per tutta la vita, li ha affrontati ma non è riuscito a vincerli. Forse non era un esempio per la vita che ha condotto, ma è sempre andato a petto in fuori per combattere le proprie battaglie. Ha sempre avuto il coraggio di ammettere i suoi errori. Aveva un ottimo rapporto con tutti i suoi compagni di squadra che erano come dei compagni di classe, aveva una profonda umanità. E’ stato il calciatore più vicino a Dio, era già risuscitato una volta. Era come una divinità pagana e questa cosa era davvero molto difficile da sopportare per una persona".