Sky, Caressa: "Rottura Conte-spogliatoio, altrimenti non sarebbe rimasto a Torino..."

vedi letture

Antonio Conte è tornato a Castel Volturno oggi per riprendere gli allenamenti con il Napoli, dopo tre giorni di "assenza" e riposo trascorsi altrove. Ma il Napoli deve risanare delle crepe interne nate dopo la sconfitta rimediata a Bologna. Di questo e altre tematiche d'attualità ne ha parlato Fabio Caressa, noto giornalista e telecronista di Sky Sport, a margine della cerimonia di presentazione del Gran Galà del Calcio AIC 2025 ai media presenti, tra cui TMW: "L'impatto lo deciderà il rapporto tra Conte e i giocatori. Per me è evidente che c'è stata una rottura almeno parziale con lo spogliatoio, altrimenti questa settimana Conte non se la sarebbe presa".

Perché prendersi una pausa? "Conoscendolo, però, credo si sia preso una pausa per sé più che altro. Nella vita capita che se pensi in continuazione ai tuoi loop mentali e ti rivolgi solo a te stesso e non ti confronti con la vita di tutti i giorni, allora diventa difficile uscire dai problemi. Allegri ha una definizione: 'Cazzeggio creativo'. Lui dice che dopo un po' che pensi alla stessa cosa devi andare al bar e parlare con gli amici. Altrimenti la cosa diventa occlusa nel tuo animo e diventa irrisolvibile. Conte credo sia voluto uscire da quel loop per trovare soluzioni nuove anche con i suoi giocatori".