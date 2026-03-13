Conte, l'amico Garzya svela: "Resterà al Napoli. Mi parla sempre di una cosa..."

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Luigi Garzya, ex calciatore azzurro ed amico di Antonio Conte, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte e tra i vari temi ha parlato anche del futuro dell'allenatore: "Antonio ha una mentalità vincente da sempre, sin da quando aveva 14 anni. Sempre stato dedito al lavoro, molto concentrato e ambizioso. Con gli anni si migliora, ma questa grande dote l’ha avuta innata. Il calcio sta andando nella direzione di un calcio verticale, Antonio ha sempre creduto in questa soluzione. Con l’appoggio alla prima punta, Lukaku è l’esempio per eccellenza, e con i lanci del portiere. Il tiki-taka sterile e lento ha un po’ annoiato, poi dipende sempre dai calciatori a disposizione.

Conte penso che resterà a Napoli, ogni volta che parliamo mi parla benissimo della città e dell’ambiente, penso che resterà. Lecce? Non sarà facile, la squadra della mia città ha bisogno di punti e ultimamente sta ottenendo ottimi risultati. Di Francesco sta facendo un ottimo lavoro, pur non disponendo di una rosa eccellente. Ha dato del filo da torcere a tutte le grandi, all’Inter recentemente o alla Juve. Il Napoli è superiore ma dovrà giocare bene per vincerla”.