Filardi fa il nome: "Per sostituire Vergara punterei su questo azzurro..."

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Filardi: "Il Napoli può puntare al secondo posto". Per l'ex azzurro, contro il Lecce servono ritmo e giovani: spazio a Giovane al posto di Vergara

L'ex calciatore azzurro Massimo Filardi è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte per parlare dei temi attuali in casa Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Da qui alla fine il Napoli può fare molto bene e può anche conquistare il secondo posto. Un peccato che si sia fatto male Vergara ma finalmente stanno tornando i lungodegenti. Non dimenticando che gli azzurri hanno lo scontro diretto con il Milan al Maradona. Lo stadio di casa, è ormai evidente, imprime una marcia in più alle prestazioni degli azzurri.

Contro il Lecce punterei su Giovane nel primo tempo, con Elmas che in questo momento è inamovibile, e poi con gli altri giovani Alisson e Gilmour. Solo nella ripresa darei spazio ai giocatori che stanno rientrando dagli infortuni, ovvero i veri De Bruyne, McTominay e Lobotka. Per battere il Lecce occorre avere il ritmo visto nella prima mezz’ora contro il Torino. Non, invece, la partita lenta giocata contro il Verona. Se il Napoli gioca come contro il Toro il Lecce sarà certamente sconfitto”.