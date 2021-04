Sky, Compagnoni difende Meret: "Ingiuste le critiche nei suoi confronti"

Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. "Non era facile per Meret prendere quel traversone di Hakimi, mi sono sembrate un po' ingiuste le critiche a lui. Forse qualcosina in più poteva fare, ma la palla andava veloce. L'Inter è venuta fuori dopo la prima mezzora e a cavallo dei due tempi ha fatto 20 minuti di ottimo calcio".