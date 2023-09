Sky, Condò: "Juan Jesus è una riserva. Garcia voleva Danso, il Napoli doveva accontentarlo"

"E' un difetto storico di Juan Jesus, deve essere una riserva di una grande squadra, non un titolare".

TuttoNapoli.net

Presente nello studio di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò s'è così espresso su Juan Jesus, difensore del Napoli che s'è reso protagonista di una marcatura poco attenta sul gol di Bruma nella gara vinta 2-1 in Portogallo contro lo Sporting Braga: "E' un difetto storico di Juan Jesus, deve essere una riserva di una grande squadra, non un titolare. Dopo che ha perso Kim so che Rudi Garcia aveva chiesto Danso ed evidentemente non hanno combinato l'affare. Quando un allenatore nuovo arriva e ti indica un nome per un ruolo così importante lo devi prendere".