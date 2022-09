Sky, Condò: "Pioli ha fatto qualche pensiero a Milan-Napoli... Non sono d'accordo"

"Non sono d'accordo con questa scelta, così come ieri non ero d'accordo con Inzaghi che ha escluso Lautaro".

Come Fabio Capello il giornalista Paolo Condò - presente nello studio di Sky - non è d'accordo con la scelta di Stefano Pioli di escludere De Ketelaere sull'undici scelto da Stefano Pioli per Milan-Dinamo Zagabria: "Quella del Milan è una formazione dove qualche pensiero a Milan-Napoli è stato fatto, risparmiare De Ketelaere pensando che non avrai Leao è una scelta che va in questa direzione. Non sono d'accordo con questa scelta, così come ieri non ero d'accordo con Inzaghi che ha escluso Lautaro. Come ieri, spero possa aver ragione l'allenatore".